Conceição não espera Portimonense recuado e avisa: "Se não formos inteligentes..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, em antevisão ao Portimonense-FC Porto, partida relativa à nona jornada da Liga Bwin e que está marcada para sábado, às 18h00.

Espera um Portimonense com as linhas recuadas? "Eu não vejo o Portimonense dessa forma. Nos jogos que vi, eles foram pressionar alto, mesmo em Alvalade. Eu vejo um Portimonense muito positivo, muito agressivo e com muita referência individual, o que nos dificulta a vida caso não consigamos desmontar a forma como defendem. Estamos preparados e trabalhámos isso tudo, mas vejo uma equipa competente e que, se não formos inteligentes e tivermos as nossas características base, vamos ter dificuldades. É um jogo contra uma boa equipa e que esta a fazer uma boa época".