"Com Conceição é sempre alerta vermelho: "Até nas pausas das seleções..."

Treinador do FC Porto não reage bem às derrotas, mas Vaná e Nanu garantem a O JOGO que a exigência não muda com os resultados: está sempre nos píncaros.

A primeira derrota do FC Porto na Liga Bwin surgiu em Braga (0-1), num jogo que era encarado como o primeiro "match point" rumo ao título.

Logo após o apito final, Sérgio Conceição apontou para a necessidade de "baixar a cabeça" e refletir sobre os erros cometidos e, ao longo da semana, a mensagem transmitida ao plantel foi clara: as últimas três jornadas têm de ser encaradas com o maior compromisso e a partida de amanhã, com o Vizela, é de importância máxima.