Conceição não escolhe cenário para ser campeão nacional: "Quero é ganhar..."

Declarações do treinador do FC Porto em conferência de antevisão ao duelo com o anfitrião Braga, relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin, agendado para esta segunda-feira (18 horas)

Ansiedade em ser campeão o mais rápido possível: "Como já disse em relação ao poder ser campeão no sofá ou no campo, temos de olhar para um campeonato que fizemos e que ainda não está ganho. Faltam jogos e pontos. É nisso que estamos concentrados. Quero é ganhar títulos. Há pessoas que gostam de uma maneira ou de outra. Eu gosto de ganhar. Ponto final."

Título foi tema de conversa no balneário: "Temos um grupo adulto. Toda a gente que trabalha aqui, nos diferentes departamentos diariamente, está focada no jogo com o Braga. Não é amanhã que é importante, mas sim as 34 jornadas. O próximo jogo é o mais importante, será muito difícil, e estamos completamente focados no que falta jogar. Não há esse pensamento, mas obviamente olhamos para a realidade."

Mais confiante ou desconfiado em relação ao título: "A confiança faz parte do meu trabalho, do que fazemos diariamente. Os treinadores, mais do que os jogadores, vivem de resultados. Há um misto. Estou sempre confiante e alerta, de certa forma desconfiado. Já vivi muito no futebol, como jogador e treinador. A base principal para se ganhar é, exatamente, ter essa confiança, acerca do trabalho feito e ideia de jogo, e alerta porque os outros também trabalham bem e têm capacidade."

Superioridade do FC Porto mais vincada em cinco anos: "Vamos ver, vamos acabar a época e prometo responder da melhor forma no final da época."