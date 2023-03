Conceição: "Representamos o FC Porto e nestes ambientes é preciso um bocadinho mais de cada um"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o empate 0-0 em Braga, na 25ª jornada da Liga Bwin.

Equipa competitiva: "Não digo que estamos em evolução, porque a época está quase a acabar, mas temos trabalhado em cima de algumas coisas que não temos feito, mas penso que hoje ficou demonstrado que continuamos a ser uma equipa muito competitiva, que as ocasiões - o Braga também as teve, mas as ocasiões mais flagrantes foram nossas e se saíssemos daqui com uma vitória eu acharia que era justo. Assim como se o Braga fizesse na parte final... Foi um bom jogo entre duas boas equipas, temos de continuar no trabalho, naquilo que somos nós como equipa e como clube."

Jogadores caídos no relvado. Dirigiu-se a todos. É de quem percebeu que a equipa empata mas deixou tudo no relvado? "Sim, deixou tudo no relvado. Faltou essa clarividência, em alguns momentos do jogo mais maturidade competitiva. Perceber que representamos o FC Porto e que nestes ambientes, jogos difíceis, contra boas equipas, é preciso um bocadinho mais de cada um nesse sentido. Não é de um momento para outro que se mudam mentalidades e que os jogadores evoluem nesse sentido. Não tem a ver com a distância percorrida pelos jogadores, a forma como estão no jogo e disputam cada duelo, mas depois é preciso algo mais estando no FC Porto. É isso que faz parte do nosso trabalho e vamos evoluindo sempre. Mas sabemos que cada ponto que se perde agora e mais neste último terço do campeonato pode ser decisivo. Mas há momentos e fases assim, em que temos sete ou oito ocasiões claras e não fazemos golos. Ficámos mais distantes do líder no campeonato e fomos eliminados da Liga dos Campeões. Agora é olhar para isto e perceber o que temos de fazer, perceber que temos de continuar da mesma forma, determinada e dedicada a trabalhar, e melhorar o que temos a melhorar, mais nesse sentido."