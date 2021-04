Sérgio Conceição foi questionado sobre a distância de quatro pontos para o líder Sporting, e dos mais recentes resultados dos leões [três empates nos últimos quatro jogos].

O FC Porto triunfou esta quinta-feira sobre o Vitória de Guimarães, por 1-0, no Estádio do Dragão, aproveitando o empate do Sporting para se aproximar da liderança, estando já a apenas quatro pontos do primeiro lugar, ocupado precisamente pelos leões.

Na conferência de Imprensa após a partida, Sérgio Conceição foi questionado sobre os mais recentes resultados do emblema verde e branco. Confira a resposta do treinador portista.

O FC Porto está mais próximo do primeiro lugar do que do terceiro. Vê o Sporting como mais falível nesta fase do campeonato?

"Não tenho de comentar o rendimento das outras equipas. Temos de fazer o nosso trabalho, temos de olhar para as seis finais que temos pela frente, para os 18 pontos em disputa e focar diariamente na preparação dos jogos e nesse acreditar. Se estamos atrás é porque os outros foram mais competentes do que nós, temos de ir à procura dessa desvantagem e diminuí-la ao máximo para chegarmos ao final, a 19 de maio e estarmos contentes com a revalidação do titulo."