Sérgio Conceição muda uma peça: os onzes de Gil Vicente e FC Porto

Partida da jornada sete do campeonato com início às 21h15.

Sérgio Conceição faz uma alteração no onze do FC Porto para a partida com o Gil Vicente. Comparativamente ao duelo anterior com o Moreirense, é de destacar a saída de João Mário e a entrada de Corona.

Onze do Gil Vicente: Frelih; Zé Carlos, Lucas Cunha, Rúben Fernandes e Talocha; Vítor Carvalho, Fujimoto e Pedrinho; Murilo, Fran Navarro e Samuel Lino.

Suplentes do Gil Vicente: Brian Araújo, Hackman, Henrique Gomes, Léautey, Aburjania, Matheus Bueno, Aouacheria, Bouba e Elder Santana.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Corona; Mbemba, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe, Vítor Ferreira e Luis Díaz; Fábio Vieira e Taremi.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, João Mário, Grujić, Sérgio Oliveira, Francisco Conceição, Pepê, Toni Martínez e Evanilson.