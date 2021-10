Declarações do treinador do FC Porto, proferidas esta segunda-feira, em projeção ao duelo com o Milan, relativo à terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões

Utilidade da derrota com o Liverpool: "Independentemente de serem positivas ou negativas, há sempre ilações a tirar dos jogos. Há sempre situações que correm bem e menos bem. Trabalhamos sempre em cima disso. Tem que haver concentração e foco em todos os jogos, não só na Liga dos Campeões. Até na última jornada da Taça de Portugal se viu equilíbrio entre equipas de escalões diferentes, exatamente porque ali há mais alguma coisa além da qualidade técnica. Quando defrontamos adversários que aproveitam o mínimo erro, não precisam de muitas ocasiões para marcar, ainda é preciso mais concentração e foco. Estamos na melhor competição do Mundo e temos que saber estar concentrados e focados em todos os momentos."

Condição física do Milan: "Vi um Milan muito forte. No campeonato, ainda não perdeu e já jogou contra a Juventus, Lázio e Atalanta. É uma equipa fortíssima, esteve a ganhar em Liverpool, ao Atlético... Olhamos para os pontos fortes e fragilidades do Milan, para ausências na equipa, para as muitas individualidades e, o mais importante, para nós. Temos que ser iguais a nós próprios para equilibrar as forças. Temos também jogadores de altíssimo nível. Estamos focados na nossa identidade como equipa."