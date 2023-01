Conceição: "Menos 24 horas de descanso? O Sporting também já esteve desse lado..."

Declarações do treinador do FC Porto, antes do confronto com o Sporting, marcado para este sábado (19h45) e referente à final da Taça da Liga

O que é que o FC Porto tem de fazer para ser feliz nesta final? "Tem de marcar mais golos do que o Sporting, para ganharmos esta competição, que é um dos nossos objetivos. Era um objetivo estar na final e estamos, assim como era um objetivo estarmos nos oitavos de final da Liga dos Campeões e conseguimos. Não está a ser tudo positivo, porque no campeonato temos algum atraso em relação a dois adversários. Mas, de qualquer das maneiras, há muita coisa positiva este ano. Amanhã temos a possibilidade de conquistar mais um título. Percebemos que vamos defrontar um Sporting que, apesar de entrar da mesma forma em termos estruturais, terá uma dinâmica e nuances diferentes no jogo. Temos de perceber isso, trabalhar, focar-nos na nossa equipa e perceber que do outro lado está um adversário num patamar elevadíssimo, que trabalha há algum tempo com a sua equipa técnica - e bem , e que vamos ter um jogo de grau muito alto em termos de dificuldade. Mas, por vezes, os jogos teoricamente que pensamos que são mais fáceis tornam-se mais difíceis e vice-versa. Amanhã é uma final. Como também disse depois do jogo com o Académico de Viseu, as pessoas não vão olhar tanto para a beleza do jogo e sim para o resultado final. E a verdade é que fomos a duas finais desta competição e perdemos. Amanhã temos a possibilidade de ganhar mais um título."

As 24 horas de diferença para o Sporting fizeram mais diferença na fadiga dos jogadores ou no plano estratégico de preparação do jogo? "Não me referi em relação ao Sporting, porque também já esteve do outro lado. Não tem que ver com isso. Foi no sentido de toda a gente estar no mesmo patamar de recuperação, que é tão importante, porque há jogadores que estão mais próximos de ter uma lesão e depois sermos prejudicados noutras competições. Jogar ao quarto dia não é a mesma coisa que jogar ao terceiro dia. Depois, estamos a disputar uma final, contra um adversário fortíssimo e sabemos que todos os minutos que pudéssemos ter de recuperação seriam importantes. Não sendo [possível], também não vou utilizar isso como desculpa no final do jogo. Nesse momento irei falar do que fizemos ou não fizemos e não do tempo de descanso."