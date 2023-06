"Conceição levou-me a fazer coisas que nunca tinha feito nas épocas anteriores"

Wendell, lateral esquerdo do FC Porto, deu uma entrevista à revista Dragões em que falou do momento que vive na carreira e aborda a temporada 2022/23.

Melhor fase da carreira: "Acho que sim, os momentos que passaram já ficaram para trás e agora estou a viver este momento com muita intensidade e humildade, porque sei que é uma fase muito boa. Para isto acontecer, trabalho muito todos os dias".

Época de máximos: "Foi mais o trabalho do mister. Ele dá-me muita confiança e levou-me a fazer coisas que nunca tinha feito nas épocas anteriores. Deu-me mais liberdade e fez-me perceber algumas coisas que eu não era capaz de entender que conseguia fazer. Agradeço-lhe por isso e também aos meus colegas que me deram condições para eu ter esses números".

Golo ao Marítimo: "Senti uma emoção muito grande. O jogo estava difícil, o tempo passava e continuávamos sem marcar. Perdemos o Bernardo [Folha] cedo na partida, depois o míster e o Vítor Bruno, estava a ficar dramático. Consegui acertar o remate e fiquei muito emocionado, porque estava a ficar complicado. Foi muito importante".

Mudanças após a chegada: "A liberdade que tenho e a vontade de aprender e de dar tudo todos os dias. Desde que cheguei e comecei a trabalhar com as pessoas do FC Porto vejo o futebol de outra forma. Achava que o talento bastava, mas aqui percebi que temos de estar todos os dias no máximo. É isso que vejo diariamente: quem joga, e mesmo quem não joga, está sempre no máximo. Essa é uma característica muito grande da equipa técnica, que nos torna uma família muito forte dentro do campo".

Ajuda de Sérgio Conceição: "O míster ajuda-me a melhorar todos os dias. Principalmente a minha capacidade de ultrapassar os meus próprios limites e de dar sempre mais. Ele é uma pessoa de quem falo com entusiasmo porque já tive conversas comigo que me abriram os olhos. Potencia-me todos os dias para ser melhor. Às vezes falta-me confiança e chego ao treino a dizer 'ah, não sou capaz' e ele, com a sua forma de falar, dá-me garantias e isso deixa-me tranquilo. Provoca todos para serem melhores. A forma dele ser faz com que queira ser melhor todos os dias e acaba por nos levar a ser melhores também".

