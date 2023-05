Conceição lembra título pela Lázio: "Toda a gente dizia que estava entregue..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do ​​​​​​​FC Porto, após a vitória por 2-1 sobre o Casa Pia, este domingo, na 32.ª jornada da I Liga.

Acreditar no título: "Hoje estive a falar com os jogadores. Faz 23 anos, 14 de maio, que ganhei o título pela Lázio como jogador. Dei o exemplo aos jogadores: estávamos com 69 pontos, a Juventus com 71, na última jornada. A Juventus tinha um poderio na altura, uma capacidade de contratar grandes craques. Era pouco previsível que fossem perder em Peruggia, num jogo estranho, em que ainda faltavam 14 minutos quando o nosso jogo terminou. Toda a gente dizia que o título estava entregue e às vezes não é assim. O futebol é fértil em situações que não esperamos. Nós, FC Porto, região norte, somos gente que não desarma. No final, se os adversários ganharem, há que dar os parabéns, porque foram melhores. E não porque faltou isto ou aquilo."