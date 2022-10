Conceição lembra derrota no Dragão e dedica goleada: "Foi um momento difícil"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do ​​​​​​​FC Porto, após a goleada dos "dragões" sobre o Club Brugge, na Bélgica, na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Dedicatória à família: "Foram os mesmos jogadores que perderam 4-0 no Dragão. Aproveito para começar a minha intervenção a dedicar este triunfo à minha família, que estava representada pelo [filho] Sérgio na bancada. Têm sofrido bastante, no jogo do Dragão [após a partida - goleada do Club Brugge por 4-0 -, o carro onde seguia a mulher, os filhos Rodrigo e Moisés Conceição e as respetivas namoradas foi apedrejado] foi um momento muito difícil para mim e para eles."

Resposta ao jogo da primeira mão? "Não é resposta nenhuma, os jogadores são pagos para ganhar. Corrigimos alguns erros do primeiro jogo, contra uma equipa que ainda não tinha sofrido golos [na atual edição da Champions], agressiva sem bola, com muita largura e atacando a profundidade com uma qualidade acima da média. Tínhamos de ser consistentes defensivamente e olhar para a baliza do adversário, num jogo que pode ser decisivo. Nos primeiros 10/15 minutos tivemos ocasiões claras para fazer golos e o resultado era curto ao intervalo. Fizemos um jogo muito competente, com exibições fantásticas, foi um coletivo forte."

Primeiro jogo: "Se puxarem a cassete atrás veem que os primeiros minutos foram muito bons, depois houve um quebrar que não é normal. A equipa hoje esteve em campo, a forma como abordámos ao pormenor cada momento, não fomos nesse jogo no Dragão. Hoje fomos. Acho que a preparação deste jogo, da equipa técnica e dos jogadores, foi nesse sentido, de sermos uma equipa igual a nós mesmos. Claro que houve uma nuance ou outra diferente, mas não fomos a mesma equipa que fomos no Dragão. Olhámos muito para a baliza do adversário, tendo o respeito necessário."