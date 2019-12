Conceição: "Lances polémicos existem em todos os jogos e muitas vezes..."

Declarações do treinador do FC Porto na conferência de imprensa após a vitória por 1-0 frente ao Santa Clara, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

O jogo: "Tivemos uma primeira parte com a mesma qualidade do jogo anterior [triunfo sobre o Tondela por 3-0]. Além do golo, criámos três ocasiões claras para aumentar a vantagem. Depois do intervalo, com um terreno impraticável, criámos mais duas situações e não me lembro de algum remate enquadrado do Santa Clara. Estou convencido que aumentaríamos o número de golos com outras condições, mas não deu".

Lance do golo: "Não quero comentar, até porque não tive oportunidade de ver os lances. Isso é reduzir aquilo que fizemos a um lance mais polémico, que existem em todos os jogos e muitas vezes até os temos sentido na pele. A vitória é justíssima perante um Santa Clara praticamente inofensivo".

Adiamento do jogo: "Se o relvado estivesse no início do jogo como estava no segundo tempo era preferível adiar sem dúvida nenhuma".

Risco de lesões: Este tipo de relvado é mais propício a lesões. Começa-se a jogar de uma forma mais direta, mas quando era jogador enfrentei muitos relvados do género e não era por isso que havia algum tipo de receio em lesionar-me".

Uribe: "Sente-se confortável no corredor central, onde está a jogar, como Otávio, Danilo entrou bem, Loum, Sérgio Oliveira... Temos várias soluções para o lugar. O importante é valorizar todos os jogadores do plantel".