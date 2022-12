Conceição lamenta despedimento de Álvaro Pacheco: "É assim e vai continuar a ser assim"

Declarações do treinador do FC Porto, antes do confronto com o Vizela, marcado para esta sexta-feira (20h30) e referente à fase de grupos da Taça da Liga

Despedimento de Pacheco: "Não tenho de me manifestar. Álvaro fez um excelente trabalho. É unânime. A vida do treinador é assim: por um motivo ou outro, é o homem a pagar. Tenho de dar os parabéns ao Álvaro."

Razões: "Os motivos? Os treinadores são sempre aqueles que pagam, mesmo com desinteresse e pouco profissionalismo dentro do clube. É mais fácil. É assim e vai continuar a ser assim."