Conceição: "Jogo estranho. Más decisões, muito tempo perdido, VAR..."

Declarações do treinador do FC Porto após o triunfo por 2-0 frente ao Gil Vicente, para os quartos de final da Taça da Liga.

Exibição: "Jogo estranho. Más decisões, muito tempo perdido, VAR, uma ou outra lesão. Jogo parado muitas vezes. A forma como estávamos a tentar condicionar o adversário não estava a resultar como pensávamos. Outra vez uma segunda parte melhor do que a primeira, com muitas ocasiões, mesmo antes da expulsão do Danilo [lateral do Gil Vicente]. Devíamos ter feito uma exibição mais sólida."

Saída de Toni Martínez ao intervalo: "Foi opção."

Evanilson saiu lesionado: "Pepê também, dois jogadores que entraram e tiveram que sair. Algumas incidências que não foram normais. Importante é que ganhámos, estamos na final four. Vamos preparar bem o jogo com o Arouca, para o campeonato. Há coisas a melhorar e estamos cá para isso."