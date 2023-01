Conceição: "Já não é o tempo das vacas gordas, quando um jogador sai fora da caixa..."

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Famalicão, da ronda 16 do campeonato e agendado para as 20h30 de domingo.

Famalicão e peso do prolongamento em Matosinhos: "Teve mais um dia para descansar do que nós. Isso não tem interferência no que vai ser o jogo. Será mais um jogo de campeonato, frente a uma equipa que está num bom momento, com um treinador competente, que leva quatro vitórias seguidas. Tem jogadores jovens com muita qualidade, é uma equipa bem organizada, que não precisa de muitas ocasiões para fazer golo. O Cádiz está fora, mas têm outros jogadores de valia que podem jogar à frente, como o Rui Fonte e o Iván Jaime. Contra o Sporting atuou de uma forma, ultimamente tem atuado de outra, mas estamos preparados. Vamos focar-nos no que temos de fazer e em sermos competentes para superarmos as dificuldades e ganhar o jogo."

Jogador que enche as medidas no Famalicão: "Isso é falar de mercado [risos]! Não posso entrar por aí, há jogadores interessantes, de qualidade, tanto no Famalicão como em todas as outras equipas. Se falar num nome fico em dificuldade."

12 pontos desperdiçados, mais um do que em toda a época passada: "No ano passado fizemos uma época excecional, só perdemos um jogo. Este ano já perdemos mais pontos do que gostaríamos e aquilo que diz a nossa qualidade. Temos de fazer um exame de consciência e perceber o que não está a correr tão bem. Já falámos sobre isso no grupo de trabalho. Fico em dificuldade, porque a dedicação e a qualidade nos treinos é muitíssimo boa. Antes do jogo com o Casa Pia tivemos uma das nossas melhores semanas a todos os níveis, no trabalho pré-treino, no treino, na estratégia definida... Nada perspetivava essa falta de eficácia que tivemos. Falámos sobre isso, olhámos para o que não fizemos tão bem. Eu já percebi o porquê de perdermos esses pontos onde não é normal. Acho que é muito difícil as equipas serem campeãs sem derrotas, porque temos cada vez mais competência e já não existe o tempo das vacas gordas, com equipas fenomenais aqui. E quanto temos um ou outro jogador que sai fora da caixa... Somos um país vendedor. Vejam a equipa com que comecei em 2017 e a que tenho hoje. Está cá está o Otávio e o Marcano, que voltou. É muito por aí, associado ao tal brilho no olho."