Conceição: "Inter na Champions? O nosso foco está no jogo com o Mafra"

Sérgio Conceição fez a antevisão ao jogo com o Mafra, jogo da Taça de Portugal que tem início às 20h45 de terça-feira.

Jogo com o Mafra: "Espero um jogo de Taça, mas que não aconteça Taça, porque, se olharmos à eliminatória anterior, oito equipas da I Liga caíram. E isso tem que ver com o que é a Taça de Portugal, o segundo títulos mais importante para nós. Depois do campeonato, a Taça de Portugal é o nosso segundo grande objetivo e temos de ir a Mafra, perante uma equipa competente, um treinador já do ano passado, que têm feito um trabalho interessante. Este ano teve algumas dificuldades no início, mas agora com resultados positivos. Temos de olhar para o Mafra com respeito e fazer o mesmo trabalho de preparação que fazemos no campeonato, na Liga dos Campeões e em todas as competições que entramos, e com essa humildade ir a Mafra passar a eliminatória."

Inter nos "oitavos" da Champions: "Penso que [o primeiro jogo] é a 22 de fevereiro, salvo erro, e temos muito tempo para pensar nesse adversário da Liga dos Campeões. O mais importante agora é debruçarmo-nos sobre este jogo. Não estou a fugir a nada. O nosso foco está no jogo com o Mafra e numa eliminatória da Taça importante para nós."