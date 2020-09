Conceição iguala Pedroto e entra na história dos dérbis

Conimbricense obteve a sétima vitória no derbi como técnico do FC Porto. Foi o primeiro a ganhar quatro no Bessa sem sofrer

Sérgio Conceição tornou-se, no sábado, no segundo treinador da história do FC Porto a vencer por sete ocasiões o dérbi da Invicta.

O técnico de 45 anos igualou o registo de José Maria Pedroto, que, no entanto, ainda detém o recorde absoluto, uma vez que o "Mestre", como era conhecido, saiu vencedor deste encontro por oito ocasiões, uma das quais ao serviço do Boavista. Um feito que Conceição poderá atacar na segunda volta do campeonato, quando os azuis e brancos receberem os axadrezados, no Dragão, embora na partida de sábado tenha alcançado outra proeza.

Ao vencer por 5-0, o atual técnico dos azuis e brancos tornou-se no primeiro treinador de sempre dos dragões a ganhar no Bessa por quatro vezes consecutivas, e sempre sem sofrer golos: 3-0 na época de 2017/18, 1-0 na de 2018/19 e de 2019/20 e 5-0 na atual.

E vão nove jogos consecutivos para o FC Porto sem sofrer no Bessa, naquele que é o melhor registo dos dragões na história dos dérbis portuenses.

Zé Manuel foi o último boavisteiro a marcar em casa aos dragões, quando os boavisteiros venceram por 2-1. De resto, os azuis e brancos estão na série mais longa de triunfos frente aos axadrezados (13) e não sofrem golos do rival há oito jogos. Os bons resultados do FC Porto com o Boavista começaram antes do reinado de Sérgio Conceição, mas o treinador tratou de prolongar no tempo este estado de graça no dérbi.