Conceição: "Gostava de ter jogado com Immobile, ele marcaria muitos mais golos"

Treinador do FC Porto recorda o reencontro com a Lázio e realça que segue com atenção a campanha de um clube onde brilhou como jogador.

Sérgio Conceição viveu uma eliminatória de emoções fortes com a Lázio, no play-off da Liga Europa. O treinador do FC Porto reencontrou o clube onde brilhou enquanto jogador e, em entrevista à revista "Lazio Style 1900", falou sobre esses momentos, com um grande elogio para Ciro Immobile, goleador da equipa de Sarri.

"A Lázio tem muitos bons jogadores, alguns deles jogam na minha posição, como o Felipe Anderson e o Pedro. Mas eu digo Immobile. Ciro é o meu favorito, é um menino esplêndido e um grande jogador de futebol, é uma bandeira do clube e tenho orgulho de conhecê-lo. Eu gostava de ter jogado com Immobile, ele marcaria muitos mais golos", atirou o antigo extremo.

Conceição mostra-se atento à temporada da Lázio. "Sigo a Serie A e vejo uma equipa em crescimento com muita qualidade, que está no caminho certo. Tem vindo a melhorar constantemente desde o início da temporada e colocou-nos grandes dificuldades nas duas partidas da Liga Europa, apesar de a nossa equipa estar acostumada a jogar a Liga dos Campeões todos os anos. Tenho certeza de uma coisa: o futuro da Lázio será lindo", sublinhou.

