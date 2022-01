Sérgio Conceição sobre Saravia: "Não é dado adquirido que vai ficar..."

Declarações do treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela, relativo aos quartos de final da Taça de Portugal, agendado para esta quarta-feira

Saravia de regresso ao plantel: "Ele acabou contrato com o Internacional de Porto Alegre e voltou. Não é um dado adquirido que vai ficar connosco, como têm dito. É para ser observado, ver como está. Não sei se a sua passagem pelo Brasil foi boa ou má para ele. Acredito que não tenha tido uma grande evolução a nível defensivo. Há todo um trabalho a ser feito para ver se é um jogador que nos serve num futuro próximo."

Estátua no museu: "Não é o momento, antes do jogo com o Vizela, falar sobre isso. Falar da estátua não é isso que me rege, com todo o respeito e carinho pela homenagem que me fizeram. Vou confidenciar que tinha mais gosto que a estátua estivesse no museu pessoal do presidente do que no próprio museu do clube. Fico contente e lisonjeado, obviamente, mas não é isso que me faz andar."