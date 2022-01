Conceição foi suspenso por 15 dias e vai falhar os dois próximos jogos

Em causa o encontro de Moreira de Cónegos, da época passada, com a arbitragem de Hugo Miguel muito contestada pelos dragões.

Sérgio Conceição vai falhar os dois próximos jogos do FC Porto, a deslocação a casa do Belenenses e a Famalicão, por ter de cumprir um castigo de 15 dias. Em causa estão as críticas ao árbitro Hugo Miguel na partida de Moreira de Cónegos, na última época, encontro que terminou empatado a um golo.

A informação foi avançada pela SportTV e confirmada por O JOGO. Estes 15 dias acima referidos dizem respeito ao castigo que o técnico tem ainda de cumprir, depois de na última temporada ter sido punido com 21 dias de suspensão e uma multa de 10.200 euros. A pena, todavia, seria suspensa depois da providência cautelar interposta no Tribunal Arbitral do Desporto.