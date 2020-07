Sérgio foi questionado sobre Jesus e respondeu com Maxi, Casillas e o sócio 4520

Treinador do FC Porto falou do título conquistado na quarta-feira, depois do triunfo com o Sporting

Sérgio Conceição, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de segunda-feira frente ao Moreirense, foi questionado sobre se a conquista do campeonato tem vindo a ser um pouco ofuscada pelo regresso de Jorge Jesus ao comando técnico do Benfica. O treinador do FC Porto respondeu com dois exemplos para explicar o que tem de se "valorizar.

"Antes de vir para aqui estava a ver uma notícia, do sócio 4520, Carlos Sotto Mayor, com 96 anos estava na cama, muito fraco, estava acamado, e no dia do jogo com o Sporting, depois da vitória, conseguiu levantar-se sozinho e caminhar. É uma história fabulosa que tive oportunidade de ler. É um portista com uma força incrível", começou por revelar, antes de dar o segundo exemplo.

"Como também posso dar o exemplo do Maxi [Pereira], que me enviou uma fotografia a festejar perto dos Aliados, para ver a força que o FC Porto tem, não só nos sócios como também estas pessoas, mais recentes apaixonados pelo clube, como jogadores que passaram no clube, como Maxi, Casillas, que manifestam publicamente este sentimento diferente que é representar este clube. Isso é que temos de valorizar", continuou, antes de concluir:

"Tudo o que não controlamos, tudo o que vem na Imprensa, tudo aquilo que de forma intencional ou não vem cá para fora, não podemos fazer nada e não nos pode perturbar naquilo que é a vontade de ir à procura de três vitorias para nós. Deixo os parabéns aos adeptos pela forma apaixonada e sentida que viveram a conquista do título e a respeitarem muito do que se exige. Entendo a pergunta mas o que tenho a dizer é só isso, olhar para as nossas gentes e usufruir do momento, que já passou, e agora preparar os novos momentos".