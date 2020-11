Conceição: "Foi dos momentos mais difíceis que tive na minha carreira"

Sérgio Conceição, treinador do Fc Porto, desolado com a morte de Reinaldo Telles

Declarações do treinador do FC Porto sobre a morte de Reinaldo Teles, na conferência de imprensa após a vitória em Marselha.

O FC Porto venceu em Marselha por 2-0, para a quarta jornada da fase de grupos da Champions. Um dia difícil para o clube, que perdeu esta quarta-feira Reinaldo Teles. Sérgio Conceição admitiu, na conferência de imprensa, que emocionalmente não foi fácil

"Não foi nada fácil. Esta vitória é para a família do sr. Reinaldo, que passou muitos anos no FC Porto e era amado por toda a gente do futebol. Quando soube do falecimento tocou-me particularmente, porque cheguei ao FC Porto com 16 anos e todo o trajeto foi acompanhado pelo sr. Reinaldo e sua família. A preparação do jogo não mudou, porque já estava preparado, mas em termos emocionais é difícil. Não foi nada fácil. Foi dos momentos mais difíceis que tive na minha carreira", vincou o técnico.