Conceição: "Todos os momentos aqui têm de ser momentos de Champions"

Declarações do treinador do FC Porto em reação ao triunfo, por 2-1, sobre o visitante italiano, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Melhoria exibicional relaciona-se com substituições feitas: "Talvez a mensagem não tenha sido clara antes do jogo. Não estávamos a fazer o que tinha na cabeça, o que tinha preparado. Na primeira parte, percebermos facilmente o porquê do adversário sair em contra-ataque com facilidade. Foi retificado ao intervalo e os jogadores interpretaram o pedido de outra forma no segundo tempo. Criámos várias situações para fazer golo, foi evidente a melhoria da equipa.

Jogos da Liga Europa com a mesma responsabilidade da Champions: "Vamos apanhar um ciclo infernal de jogos. (...) Todos os momentos aqui têm de ser momentos de Champions."

Encarar a Liga Europa: "Olho para esta prova como extremamente difícil, com excelentes equipas, de altíssimo nível, como forma de dignificar o nome do FC Porto e a sua história na Europa. Volto a referir que o principal objetivo é o campeonato... Somos uma equipa com muita intensidade, capacidade de pressão, que faz um jogo muito vivo, muito rápido, a atacar e a defender."

Evolução de João Mário: "Fazemos sempre trabalho específico com os jogadores, dependendo do setor e da função. O João ainda pode melhorar no capítulo do cruzamento, mas se cruzar mal e der golo... também está bem [sorri]. A evolução dele tem sido muito boa. Passei por aquela posição, não é fácil. No final da formação, início de futebol profissional, (...) falta muita coisa. Têm qualidade técnica, mas falta muita coisa para se impor nas equipas. O João tem trabalhado muito bem, tal como o Vitinha, o Diogo Costa..."