Declarações do treinador do FC Porto em conferência de antevisão ao duelo com o anfitrião V. Guimarães, da 29.ª jornada da Liga Bwin, agendado para este domingo (18h)

Excesso de confiança por causa de recorde de jogos sem perder: "Não penso nisso, penso em [conquistar] três pontos. Não estou a ver os adeptos a festejarem, na Avenida dos Aliados, um recorde do Sérgio Conceição. Eles querem lá saber... Querem é ganhar o campeonato. É assim que pensam, é assim que penso também. Devo ser coerente e não estou com falsas modéstias. Valem mais os pontos do que as estatísticas. À medida que o campeonato se aproxima do fim, os jogos ganham peso, uma dimensão ainda maior. O nosso foco é esse. Não faz sentido falar de recordes se não houver títulos [conquistados]. Temos de ter inteligência emocional e concentração nas tarefas. Estamos a jogar bem, mas esse jogar bem assenta-se numa base de grande disponibilidade da equipa, na forma agressiva como quer marcar golos e evitar sofrer."

Terminar o campeonato sem derrotas é objetivo secundário: "O primeiro objetivo é conquistar o campeonato, o segundo objetivo é ganhar a Taça de Portugal."

Ansiedade nos jogadores dado a reta final da época: "É exatamente o mesmo ambiente. Temos noção de que nos aproximamos do fim. Não se pode esconder que os jogos ganham peso, mas andamos nisto há alguns anos. Não adianta pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Temos que olhar para o futuro próximo. O jogo de amanhã é o mais importante."