Conceição fez as contas às faltas do Casa Pia: "No primeiro pontapé de baliza..."

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Famalicão, referente à 33.ª jornada da Liga Bwin e marcado para este sábado (20h30).

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo em casa do Famalicão e falou sobre a motivação para as jornadas finais.

"Os jogos são todos importantes, estamos a duas jornadas do fim e são fundamentais mesmo para alguns clubes que não estejam a lutar ou pela permanência ou por ir à Europa ou por ser campeão. Hoje o Marítimo-Vizela terá peso para os dois. Tem a ver com a permanência, numa luta em que também está o Paços de Ferreira e o Santa Clara, mas também pelo título, porque depois o Santa Clara vai jogar à Luz. E uma coisa é ir despromovido, outra é com a possibilidade de disputar o play-off. Mesmo os clubes que estão tranquilos, nunca estão", afirmou.

Conceição lembrou depois o jogo com o Casa Pia, da ronda anterior. "Dou-lhe outro exemplo, o Casa Pia contra o Benfica fez sete faltas e contra nós fez 18. E era uma equipa que veio bem tranquila ao Dragão em termos de tabela classificativa. No primeiro pontapé de baliza, foram cerca de 22 segundos que o guarda-redes demorou a repor a bola em jogo. Todas as equipas têm grandíssimas equipas técnicas, grandíssimos jogadores, massas adeptas fantásticas e toda a gente está envolvida nos três pontos, a duas jornadas do fim."