Sérgio Conceição: "Festejos à parte? Tenho um grupo que, às vezes, se dá bem demais"

Declarações do treinador do FC Porto em reação, este domingo, à vitória expressiva ante o Moreirense (5-0), em jogo da quinta jornada da Liga Bwin, na qual é vice-líder à condição, agora com 14 pontos somados

Maior agressividade: "Tivemos que ser mais agressivos em movimento, na velocidade que se imprime com bola, nas variações diretas e não dando cinco, seis toques na bola para variar o centro de jogo. Os jogadores interpretaram bem. Estamos aqui para alertar. A atitude e o compromisso estiveram sempre presentes, mas não estavam a interpretar totalmente bem o que era pretendido para o jogo."

Exibição de Fábio Vieira dificulta contas: "Não tem que complicar. Vamos definir uma estratégia para o jogo com o Gil Vicente, temos uma semana para treinar, e o que fizerem nos treinos vai dizer-me quem deve jogar."

Festejos à parte: "Se calhar estavam mais fatigados [Wendell, Fábio Vieira e Vitinha] e não quiseram ir festejar todos juntos. Já todos tinham jogado. Mas na terça-feira vou perguntar, é algo que me deixa intrigado. Não há aqui segundos grupos. Os jogadores são todos competitivos, quero isso pois é saudável, o que nos ajuda a ser competitivos quando jogamos. Todos querem agarrar o lugar. Tenho um grupo que às vezes se dá bem demais, diga-se."

Exibição de Marcano: "Á imagem de todos os outros, fez um excelente jogo. É um grande profissional, ao nível do que é o capitão Pepe. Não me surpreende nada. Poderá ocorrer as coisas menos bem de vez em quando, como pode correr a qualquer, mas tenho confiança plena. Quanto ao Fábio Vieira, achei que poderia ser opção para Madrid [em jogo da Liga dos Campeões], não entrou, e achei que lhe deveria dar uma palavra no final. Estou atento e conto com toda a gente. Sabia que o Fábio poderia estar um pouco mais triste e frustrado, pois conheço o estado emocional no momento. Uns precisam de palavras, outros de duras ou gritos, depende. Teve um miminho, não mais do que isso."