Conceição feliz com a estreia de Vitinha: "Tem evoluído de forma fantástica"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, esta terça-feira.

Play-off com a Turquia: "Espero o mesmo que todos os portugueses, que corra da melhor forma para estarmos mais próximos da qualificação para o Mundial. Há uma ou outra baixa, mas temos jogadores com qualidade e experiência para montar da melhor forma a estratégia para ganhar."

Pepe não joga quinta-feira: "É sempre importante, seja no FC Porto ou na Seleção, por tudo o que representa enquanto jogador e homem. É um homem importante no balneário, muito experiente, com uma capacidade incrível de motivar toda a gente porque ele, apesar do 39 anos, está sempre muito motivado. É uma baixa importante, mas temos qualidade não só no staff técnico, mas também no grupo para ganhar o jogo."

Vitinha foi chamado: "Fico sempre contente. Representar a Seleção, e no caso do Vitinha é a primeira vez, é um percurso natural num jogador que tem evoluído de forma fantástica. Espero que consiga ajudar a Seleção como tem ajudado o FC Porto."