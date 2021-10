Conceição faz uma revolução no onze inicial do FC Porto: confira as escolhas

Confira as equipas iniciais de Santa Clara e FC Porto para o encontro do Grupo D da Taça da Liga, com início à 19h00.

Sérgio Conceição faz, como era previsto, várias alterações para o encontro com o Santa Clara, da Taça da Liga. Relativamente ao encontro com o Tondela, da última jornada do campeonato, apenas Marcano se mantém entre as escolhas iniciais.

Onze do santa Clara: Ricardo Fernandes; Sagna, João Afonso, Chindris e Paulo Henrique; Nené, Hide Morita e Mohebi, Ricardinho, Rui Costa e Luiz Phellype.

Suplentes do Santa Clara: Rodolfo, Marco, Mansur, Allano, Anderson Carvalho, Lincoln, Jean Patric e Keyta.

Onze do FC Porto: Marchesín; Nanu, Mbemba, Marcano e Manafá; Grujic e Bruno Costa; Corona, Fábio Vieira e Pepê; Toni Martínez.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Luis Díaz, Taremi, Francisco Conceição, João Mário, Otávio, Sérgio Oliveira e Evanilson.