Conceição faz esclarecimento sobre Rúben Semedo: "Tem alguma distância a percorrer"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Gil Vicente, a contar para a 24ª jornada da Liga Bwin, agendada para as 20h30 de domingo.

Gil Vicente: "Não perde há oito jogos, a última derrota foi contra o atual campeão nacional, sabemos todas essas dificuldades que vamos encontrar. É normal o Ricardo Soares desvalorizar as 60 horas ou pouco mais que temos de intervalo do jogo europeu para este. É normal eu dar algum ênfase a essa situação, mas não vai servir de desculpa, porque temos obrigação de dar uma reposta capaz de ganhar o jogo, porque temos um grupo que nos permite pensar dessa forma."

Importância do jogo do Gil Vicente, tendo em conta os jogos seguintes [Taça de Portugal e Liga Europa]: "É o jogo mais importante, porque estamos a falar de um jogo que nos permite continuar pelo menos com a mesma distância do segundo classificado, e é uma batalha importante, porque à medida que vamos caminhando para o fim, os jogos têm o seu peso. Disse sempre e não escondo, o principal objetivo do FC Porto é ganhar o campeonato. Claramente que as outras provas, na Taça de Portugal e depois a 9 de março com o Lyon, são jogos que vamos querer ganhar, com certeza, e vamos dar tudo para isso. Mas sinceramente a nossa final e a principal é amanhã contra o Gil. Porque não há jogos fáceis, o Gil atravessa um bom momento, as equipas lutam por algo e não podemos esquecer que o Gil está a quatro pontos do Braga e que quer fazer história esta época, quer continuar a fazer boa figura. É uma equipa consistente, sólida, e nós vamos deparar-nos com algumas dificuldades, assim como o Gil Vicente também se vai deparar com dificuldades perante um FC Porto que quer ser campeão nacional. Por isso cabe-nos a nós ir à procura e não olhando para tudo o que foi dito, de jogos, pouco tempo de descanso, impossibilidade de contarmos com o grupo todo por castigos ou lesões, temos obrigação de dar uma resposta de quem quer atingir no final o objetivo principal que é ganhar o campeonato."

Situação de Rúben Semedo: "Ainda tem alguma distância a percorrer para [poder] competir [pela equipa principal]."