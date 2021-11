Conceição faz as contas aos títulos do Milan e deixa resposta curta sobre Corona

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Milan, da quarta jornada da fase de grupos da Champions.

Expectativas: "As expectativas são sempre de querer ganhar o jogo. Os jogos são todos diferentes. Cada jogo tem a sua vida e a sua história. O onze do Milan será sempre fortíssimo. Compete-nos a nós contrariar a qualidade individual e coletiva do Milan naquilo que é a dinâmica da equipa. A atmosfera não será fácil, mas é bom para nós. Gostamos desses palcos e desses ambientes. Jogo muito difícil entre duas equipas com muita qualidade, mas vamos lá com o intuito de contrariar isso e ganhar o jogo."

Milan: "Um clube que só tem sete títulos de campeão europeu e quatro mundiais. Está tudo dito. Ainda não perdeu na Serie A, um dos melhores campeonatos do mundo. Acabou de ganhar em Roma, contra um dos melhores treinadores do mundo. Esperam-nos muitas dificuldades."

Percurso do Milan: "Se olharmos para o jogo de Liverpool, estiveram a ganhar e fizeram dois golos, contra uma das melhores equipas do mundo, ou até a melhor. Contra o Atlético foi muito equilibrado, se calhar não merecia perder. No Dragão fomos um adversário muito forte e contrariámos ao máximo os pontos fortes do Milan, e há tantos. A estratégia é definida em função daquilo que fazemos, do nosso momento e jogadores, e obviamente olhando também para o adversário, que em casa é fortíssimo."

Corona é uma má dor de cabeça? "Uma dor de cabeça é uma dor de cabeça."