Conceição fala em "momentos brilhantes", mas diz: "Há erros que custam a aceitar"

Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o Paços de Ferreira (2-4)

Erros de Wendell? "Não gosto de dar louros aos jogadores que fazem golos. Aqui é igual. Costumámos olhar mais para os guarda-redes, para o último jogador. Gosto de olhar para o início da jogada e perceber onde estão os erros."

Triunfo: "Parece-me redutor falar só no início. Entrámos bem, mas continuámos durante todo o jogo. Houve momentos brilhantes na nossa dinâmica de posse, na nossa dinâmica ofensiva. Defensivamente, há erros que custam a aceitar. Não erros de um jogador, mas da equipa."