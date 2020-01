Conceição fala em "jogo ingrato" e atira: "Sou o treinador, sou eu o culpado"

Sérgio Conceição falou na flash interview da SportTV após a derrota caseira por 2-1 diante do Braga.

Análise: "Acho que foi um jogo ingrato. O primeiro golo do Braga surge de um canto vindo do nada, praticamente. Depois fomos atrás do resultado e fomos superiores até aos 85 minutos. Falhámos dois penáltis, mesmo depois disso fomos à procura do golo com caráter. Tivemos situações que podíamos ter concluído de outra forma. Depois, mais um canto que surgiu do nada e sofremos o segundo golo. É um jogo extremamente ingrato."

Baixámos o Danilo para dar mais liberdade aos laterais e a partir daí estivemos bem e criámos situações de apuro para o Braga. Nos últimos 15 minutos da primeira parte tivemos 3/4 situações em que podíamos ter marcado, além do penálti. A segunda parte é toda nossa. Houve muita infelicidade e foi um jogo ingrato. Merecíamos não perder pontos aqui, mas o futebol é isto. Estamos todos insatisfeitos, vamos à procura de fazer uma segunda volta boa. E não podemos cometer nenhum deslize, porque pode custar caro."

Dérbi: "Importante é o nosso jogo. Os resultados dos rivais importam, mas o foco é no nosso jogo."

Assumir responsabilidade: "Sou eu o treinador, sou eu o culpado. As consequências são sempre para mim. Os jogadores deram o máximo, tiveram uma alma e um caráter enormes. É verdade que, em alguns momentos do jogo, agimos mais com o coração do que com a inteligência, mas conta a atitude. O grupo é sério e trabalha de forma fantástica. Assumo a responsabilidade."