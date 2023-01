Conceição fala de Zaidu e garante: "Como se fosse um jogo de Liga de Campeões..."

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Académico de Viseu, marcado para esta quarta-feira (19h45) e referente às meias-finais da Taça da Liga.

Análise ao Académico de Viseu: "É uma equipa que gosta de jogar a partir de trás, dentro daquilo que pude ver. Vi muitos jogos desde que o Jorge Costa assumiu a equipa. Têm um meio campo rotativo, com alas bem largos e um avançado móvel a jogar em apoio e a fazer ataques à profundidade muito interessantes, neste caso, o Clóvis. Creio que têm uma dinâmica muito interessante. Penso que fez golos em todos os jogos desde a chegada do Jorge. É verdade que têm sofrido, com uma linha defensiva de quatro. Entramos aqui quase numa lição tática. Estão bem trabalhados. Nós preparámos este jogo como se fosse um jogo de Liga de Campeões, ou seja, com máxima seriedade. Têm feito um trajeto fantástico nas Taças e pode claramente disputar a I Liga, na primeira metade, pela qualidade que demonstra".

Zaidu recuperado: "Está a trabalhar bem. Esperemos pela convocatória. Se vai para o banco ou se vai jogar, logo se verá, mas está disponível".