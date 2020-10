Sérgio Conceição, treinador do Porto, fala sobre a utilização de Taremi e Toni Martínez.

Taremi já estava no campeonato português, transição difícil? "É um jogador refinado. Já Ninguém me aborda nesses termos, porque não permito. Nem à minha família. Normalmente vou a correr par casa, não me apanham. Taremi é excelente jogador, refinado, movimenta-se bem no último terço. Ele chegou meia dúzia de dias, foi para a seleção, estive sem Taremi durante 15 dias. Está a trabalhar como os outros. Estava cá, entrar na dinâmica é diferente. Tem entrado praticamente sempre. Tenho de olhar para o jogo e pedir... É engraçado. Alguém me questionou porque entrou Taremi, depois Toni Martínez. Normal, passou 15 dias a trabalhar. Tem a sua qualidade, também fez golos. Taremi tive no último dia. Depois há uns papagaios que não sabem o que se passa nem se informam. Estamos aqui todos os dias, estamos com os jogadores, percebemos o estado do jogador.

Mau humor quando perde: "Acham que quero perder? Que não quero meter jogador que faça cinco golos por jogo? Pode haver alguém no mundo que não goste de perder tanto como eu, mas mais não há. Sou verdadeiramente intratável quando perco, já me isolo para não estar com ninguém. Mesmo com família. Eu conhecendo o meu feitio acham que não meto um jogador porque quero perder?"