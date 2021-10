Conceição fala de penálti e sobre Taremi: "Quero saber se a APAF me vai pôr mais um processo"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de Imprensa, após o triunfo sobre o Boavista no dérbi portuense, por 4-1.

Análise e críticas à APAF: "Fizemos um jogo muito positivo, fomos muito competentes em todos os momentos, tivemos qualidade quando tínhamos a bola e equilíbrio quando a perdemos. Fomos uma equipa com um nível muito alto, só assim é que conseguimos fazer quatro golos e colocar o Boavista desconfortável. Com uma linha de cinco, com os alas a baixarem na linha do duplo pivô ficava difícil. Soubemos usar corredores laterais, explorar o espaço nas costas da linha média, mesmo não havendo tanto esse espaço e foi a partir daí que Taremi colocou Evanilson na cara do golo. A estratégia foi bem interpretada pelos jogadores. Os jogadores estão de parabéns, podíamos no inicio do jogo fica a jogar não com mais um, mas o Boavista com menos um, porque era um lance claro de penálti, sobre o Evanilson, e a seguir sofremos o golo, no primeiro remate do Boavista, e o jogo pode-se tornar complicado. O quero saber é se com estas palavras a APAF me vai meter mais um processo ou se vai olhar para o trabalho que é feito em campo de quem tem de olhar. É das vitórias com que me sinto mais triste. Por tudo o que se passa no futebol português, esta campanha em torno de um ou outro jogador do FC Porto, este ambiente que se cria, não tenho explicação, para situações tão claras que deixam passar desta forma. Se calhar porque o Sérgio Conceição fala e mete a classe onde eles não gostam. O Taremi é um excelente jogador, extremamente inteligente a jogar, os adversários têm muita dificuldade em perceber o tipo de movimentação, aconteceu hoje e trataram de arranjar uma forma de o condicionar ao máximo. Começa a ser demais. As situações são tão evidentes que nem vale a pena falar mais."

O que dá a dupla Taremi-Evanilson? "Ao Mehdi, tirá-lo da zona dos centrais e metê-lo em espaços diferentes, em que ele é muito inteligente. Sendo diferente de Evanilson e Toni Martínez, gostando de pisar outros terrenos, dá-nos muita qualidade nesse espaço. Mas é uma questão dinâmica. Há algumas dinâmicas que permitem ao Mehdi sentir-se confortável. Ele define bem. Percebendo o espaço que tem de utilizar, é capaz de encontrar a definição certa para colocar o colega na cara do golo. O Evanilson é um jogador jovem, que teve o seu período de adaptação no ano passado, contamos com ele. É mais refinado do que o Toni, que é mais um jogador de força, explosão, que cria outros problemas aos defesas. Olhamos apara a estratégia para o jogo e tomo a minha decisão."