Conceição fala de Grujic e da ausência de Sérgio Oliveira: "Não vale a pena estarmos com "ses""

Treinador do FC Porto não pôde contar com Sérgio Oliveira para o jogo desta quarta-feira, frente ao Chelsea, que terminou com a derrota dos dragões por 2-0.

Resultado não traduziu a exibição? "É uma pena. Equipa esteve em muitos momentos acima da média, dignificou o clube. Em dois erros individuais, sofremos dois golos. Às vezes cometem-se erros e normalmente não dão golos, hoje, a este nível, descobrimos esse dissabor."

Lutar até ao fim pela passagem: "Pelos jogadores, pelo que foi a preparação para o jogo, pela demonstração durante o jogo... Estamos no intervalo, vamos lutar até ao último minuto dos próximos 90 para conseguir virar a eliminatória. Sabemos que é difícil, que estamos a competir na Liga dos Campeões, sabemos que não pertencemos ao Big Five, hoje penso que se sentiu um bocadinho na arbitragem. Não estou a querer desculpar-me, assim como não temos culpa de não ter a capacidade para ter a experiência e capacidade individual que o Chelsea tem. Não podemos esquecer que eles meteram Pulisic, Giroud, Thiago Silva, Kanté. Nós metemos os meninos e tínhamos mais alguns no banco. Não quer dizer que não tenham qualidade, têm, mas é com jogos destes que se vai ganhar essa experiência, esse calo, vimos que ao mínimo erro, ao mínimo pormenor falhado os adversários a este nível aproveitam."

Grujic e ausência de Sérgio Oliveira: "São jogadores diferentes. [Grujic] Fez uma boa exibição, assim como toda a equipa, que me deixou satisfeito. Fiquei contente. O Sérgio [Oliveira] não estava e não vale a pena estarmos com "ses". Se fôssemos mais eficazes também estaríamos aqui a falar de outro jogo. Os "ses" agora não conta para nada. Estamos a perder por 2-0, temos de ir à procura do prejuízo, temos de continuar com esta solidez defensiva. Mas estamos aqui e conscientes que temos condições para tentar dar a volta à eliminatória."