Sérgio Conceição fala de Diogo Costa e lembra "momento algo criticado"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição após o triunfo do FC Porto por 3-0 em Leverkusen, para a quarta ronda da Champions.

Casillas disse que Diogo Costa vai ser um fenómeno: "Tivemos um espírito fantástico. Não gosto muito de individualizar. O Diogo é um jovem com muita qualidade, uma qualidade humana também muita grande, porque no seu trabalho diário tem sempre vontade de aprender. Eu, ao aperceber-me da sua evolução, a partir do momento em que começou a trabalhar connosco, num momento também algo criticado por tirar um guarda-redes como o Marchesín, um guarda-redes que também foi muito importante para nós, um grandíssimo profissional, não tive dúvidas nenhumas em optar pelo Diogo. Tem uma qualidade de pés incrível, lança muito longo. Isto é preparado e foi muito bem interpretado pelo Diogo e pelo Galeno. Mas o Diogo faz parte da equipa deste jogo."

Galeno: "Teve também um comportamento fantástico, fazia parte da estratégia para este jogo, era importante anular alguns pontos fortes do adversário e explorar algumas das suas fragilidades. Penso que nesse sentido não foi tudo perfeito, mas no geral os jogadores estão de parabéns."