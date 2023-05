Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo em Arouca (segunda-feira, 21h15), relativo à 31.ª jornada da I Liga.

Interferência do cansaço: "Está a falar de todos os intervenientes diretos no jogo ou só mesmo dos jogadores? Porque há cansaço de toda a gente. É verdade. Com o decorrer do jogo atinge-se ali algum cansaço e, depois, em termos emocionais as pessoas não tomam as melhores decisões. Mas o cansaço não será desculpa se as coisas não correrem bem amanhã. Espero que não corram e que possamos ganhar os três pontos."

Festejo do golo e expulsão contra o Famalicão: "Foi festejar o golo. Fui expulso por festejar o golo. O que vem no relatório, que invadi a área técnica, não é verdade. É mentira. Temos imagens que só invadi a área técnica depois de ser expulso. E a palavra artista teve que ver com a expulsão injusta. Se me chamarem artista fico contente. Já fui expulso por festejar efusivamente um golo. Foi no campo antigo do Leiria. O banco de suplentes era praticamente em cima da linha lateral, onde não havia espaço. Ganhámos 3-1 ao Leiria do Sr. Manuel Cajuda - nunca mais me esqueço disso - e o sr. Bruno Paixão expulsou-me por festejar efusivamente um golo. Houve outro caso em que foi um olhar um bocadinho mais fulminante, noutras situações fui bem expulso, porque me excedi. Neste caso, foi por festejar o golo. O que vem no relatório é mentira."

Expulsão exagerada? "O que acha? Ontem houve bom senso, porque vi treinadores a invadir a área técnica do adversário e não aconteceu absolutamente nada. Eu não invadi nada. Fui festejar atrás do meu jogador. Depois de ser expulso, sim, dirigi-me ao João Pedro [Sousa] e já disse o que lhe disse: constantes perdas de tempo, um jogador dele a festejar na cara dos Super Dragões não fica bem, o que se passou com o nosso capitão... Foi uma quantidade de situações em que, quando surge o golo, dentro de um jogo em que as coisas não estavam a correr tão bem para nós, corri atrás dos nossos jogadores para festejar o golo. Foi isto."