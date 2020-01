Treinador do FC Porto explicou a entrada de Manafá para o lado direito.

Como viveu os últimos momentos do Vitória de Guimarães-FC Porto? "Vivi como sempre vivo, de forma apaixonada. Foi um jogo muito competitivo, num relvado por vezes difícil. Os jogadores tiveram algumas dificuldades, mesmo com botas adequadas a este tipo de relvado. Os jogadores tiveram compromisso, das duas equipas, quiseram muito ganhar o jogo. Entrámos bem no jogo. Dentro dos primeiros 45 minutos de um jogo equilibrado, tivemos várias situações em que podíamos ter marcado, não foram ocasiões claras de jogo, mas podíamos ter sido mais felizes. Na segunda parte não entrámos tão bem, até à situação do penálti. O Vitória a controlar mais o jogo e nós a sair de forma não muito criteriosa. A partir do penálti voltámos a estar por cima do jogo até à parte final. Conseguimos um resultado importante para estarmos na final, que era o que queríamos".

Entrada de Manafá: "Nem estava a pensar nos penáltis, porque eu queria ganhar o jogo. O Vitória tem uma dinâmica muito interessante do lado esquerdo. O Davidson e o Florent são jogadores com qualidade, promovem situações em que o Corona, já com amarelo, podia estar exposto e podia acontecer uma expulsão e eu não queria isso".