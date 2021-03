Sérgio Conceição explica Zaidu e Sérgio Oliveira no banco de suplentes

Sérgio Oliveira começou o jogo com o Braga no banco

Treinador do FC Porto foi questionado sobre as alterações no onze titular contra o Braga, no jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal que os dragões perderam por 3-2 no Estádio do Dragão.

Zaidu, Sérgio Oliveira e Taremi no banco: "O onze que eu faço assumo sempre a responsabilidade de meter e achar que é o melhor. Temos de olhar para várias vertentes, olhar para o jogo, para a estratégia para este jogo, e para isso é preciso jogadores que estejam a 100 por cento fisicamente. Sérgio Oliveira e Zaidu estavam mais limitados do que os jogadores que entraram para os lugares deles. Mas isso não é desculpa, qualquer jogador que está no plantel pode entrar e dar uma resposta diferente da que deu nos primeiros 25 minutos."

Resultado pesa? "Sim. Hoje pesa e amanhã pesa, naquilo que vai ser o início da preparação para o Gil Vicente. Temos de dar reposta de acordo com o que é a nossa equipa e continuar na luta pelo campeonato. Ainda há objetivos este ano, continuar a lutar pelo campeonato e continuar na Liga dos Campeões e é essa resposta de temos de dar."