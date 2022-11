Declarações do treinador do FC Porto após a goleada por 4-0 frente ao Paços de Ferreira, na ronda 12 do campeonato.

David Carmo cumpriu castigo na partida da Liga dos Campeões, contra o Atlético, e foi suplente no duelo deste sábado com o Paços de Ferreira, no regresso ao campeonato. Marcano manteve, portanto, a titularidade, ao lado de Fábio Cardoso no eixo defensivo, uma opção explicada por Sérgio Conceição após a goleada por 4-0.

"Por justiça. Nunca penso noutra coisa que não seja o treino e o jogo. Era justo que o Marcano e o Fábio ocupassem o corredor central", afirmou na entrevista rápida da SportTV.

Quanto ao encontro, deixou uma palavra de força ao Paços. "O jogo acaba e eu tenho estima por alguns dirigentes dos Paços. Tenho respeito por uma equipa que está há muitos anos na I Liga. E depois, para o José Mota. Não é nada fácil. O estado emocional dos jogadores não está muito bem. Uma palavra de alento e força para os jogadores, para o José Mota e para as gentes de Paços".