Avançado foi substituído ao intervalo do Porto-Gil Vicente.

Gil Vicente defendeu bem: "O Gil Vicente foi bravo a defender, dentro do processo defensivo conseguiu controlar na primeira meia hora. Se os adversários se dão por satisfeitos quando os nossos laterais vêm que os laterais adversários, muito pouco ambiciosos serão os treinadores que pensam dessa forma, mas não tenho de entrar por aí. Tenho de dizer que estava completamente convicto que assim íamos criar imensas dificuldades ao Gil Vicente. O jogo vai-me dando coisas diferentes e eu vou ajustando consoante o jogo, é para isso que estou no banco, é para isso que me pagam e foi isso que aconteceu. Hoje se fizéssemos quatro ou cinco ninguém se escandalizava com isso".

Saída de Toni Martínez ao intervalo: "Fábio Vieira e Nakajima estavam muito bem no corredor central. O Toni [Martínez] é um jogador muito esforçado, tem feito uns treinos muito bons e mereceu a minha confiança hoje e merece no futuro. Sai ao intervalo porque eu achava que necessitávamos de ajustar algumas situações. E fizemos um segundo tempo como vocês viram. Só nesta parte final, depois da expulsão do Zaidu, com bolas longas, é que o Gil Vicente criou algum perigo, mas não me lembro de uma situação de perigo que tivéssemos na segunda parte".