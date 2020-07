Conceição explica saída de Fábio Vieira e fala de Marega: "Malabarismo é no circo"

Fábio Vieira teve um jogo menos positivo, enquanto Marega brilhou com um grande golo de livre direto - e não só. Sérgio Conceição comentou o jogo de ambos.

Fábio Vieira foi titular no FC Porto-Moreirense, mas acabou por ser substituído por Uribe ainda na primeira parte. Sérgio Conceição diz que o jovem não estava a interpretar da melhor forma os momentos sem bola da equipa e que, por isso, decidiu proceder à alteração.

"A minha ideia... não queria partilhar muito o porquê de ter feito isso, o Fábio não estava a conseguir interpretar muito bem esses tais momentos sem bola que eu tanto queria. É um menino que chegou aqui há pouco tempo, meti o Corona por dentro pelas características dele e achava que haveria pouco espaço entre linhas, o Corona é tecnicista por excelência e conseguia desmontar esse corredor central, o Fábio estava num dia menos bom, um menino com muito talento, não é por ter saído na primeira parte que deixa de contar, muito pelo contrário, foi exatamente o que lhe disse no final. Até o podia ter tirado aos 5 minutos e no próximo jogo conto com o Fábio. Estávamos a sofrer um bocadinho pelo nosso lado direito, no nosso momento de pressionar e encurtar estávamos algo permeáveis e achei por bem reforçar o corredor central com o Uribe e pôr um jogador que conheço melhor no corredor direito", explicou o treinador em declarações ao Porto Canal.

Sérgio Conceição abordou ainda o golaço de livre de Marega e as críticas que alguns fazem à técnica do maliano. "Muita gente critica o Marega porque acha que a sua técnica não é a melhor, mas para mim técnica é isso, o movimento que ele faz, o estar na cara do golo com uma facilidade incrível, a maneira como pega na bola no momento de rematar à baliza. Para mim é isso que conta num jogador e não o malabarismo, que isso é no circo e nós somos uma equipa de futebol."

"Não há prémios para ninguém. uma palavra para todos os jogadores que foram menos utilizados e que tornaram o FC Porto mais competitivo e que por vezes são esquecidos e eu dou-lhes muito valor e atenção, são esses que formam um balneário forte, são esses que formam um plantel competitivo e são esses que quando entram dão uma resposta sempre positiva", disse ainda.