Conceição explica rotação dos avançados e fala da convicção de ser campeão

Sérgio Conceição fez a antevisão ao jogo de segunda-feira contra o Tondela.

Ainda está à procura da dupla de avançados perfeita?: "Temos cinco avançados e definimos a estratégia em função das características dos jogadores. Apesar de terem semelhanças são todos diferentes e têm momentos de forma diferente. Há pequenas mazelas que têm de ser geridas. Nós não fazemos experiências, trabalhámos nos treinos e temos a convicção de que o onze que apresentámos em cada jogo é o melhor. Se não for assim, se escolhermos um onze e ficarmos à espera do que é que vai dar, vai dar mau resultado."

Melhores resultados em casa do que fora: "Todos os jogos são competitivos, as equipas estão cada vez mais preparadas, e dificultam muito a vida aos adversários. A forma como temos conseguido tornear esses problemas fora de casa tem sido mais do que no Dragão, é verdade. Cada jogo tem a sua história e dá problemas diferentes, e é a partir daí que trabalhamos. Percebemos que, por vezes, não é só a estratégia que está em casa. O que conta são as individualidades e a capacidade de desequilibrar. A qualidade do plantel é inequívoca, existe. Tenho um plantel extremamente equilibrado, que me dá garantias, mas nalguns momentos não tem vindo essa inspiração que faz a diferença."

Convicção de que o FC Porto vai ser campeão: "Qualidade e trabalho. A qualidade que existe no plantel e o trabalho que fazemos em conjunto. É por isso que me dá a convicção de que vamos ser campeões. A mim cabe-me tentar não perder mais pontos, os que os outros fazem não tem a ver com a minha equipa."