Conceição explica Grujic e atira: "É importante andarmos todos à mesma velocidade"

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao encontro com o Atlético, da sexta e última jornada da fase de grupos da Champions.

Elogio: "Estar a disputar no último jogo esta fase de grupos é merecedor de elogios por si só. Seria muito bem e merecido estarmos nos oitavos, pelo que fizemos nesta fase de grupos. É um jogo importante, qualquer uma das três equipas pode sonhar em passar amanhã."

Ausência de Grujic do treino: "Há dois dias, com a fraca qualidade dos relvados, fez uma entorse e está difícil a utilização, mas vamos ver. É importante alertar todos os profissionais do FC Porto e dos diferentes departamentos que temos de andar todos à mesma velocidade. Andar à mesma velocidade é de alto nível, não se compadece andarem uns a uma velocidade e outros a outra. Mas o Grujic não está de fora. É possível estar disponível, vai ser muito difícil, assim como o Pepe e o João Mário."

Vitinha: "É um candidato forte [para o onze inicial], como o Sérgio Oliveira e o Bruno Costa."

Ganhando ao Atlético, Conceição passa a ser o treinador do FC Porto com mais vitórias na Champions. O que representa? "Nada. Zero. Não ligo a estatísticas. Aqui não festejamos vitórias, nem recordes, festejamos títulos. Ganhando e coincidindo com a passagem aos oitavos de final, ficarei muito feliz."