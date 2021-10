Conceição explica Evanilson no FC Porto: "Tem grandes possibilidades de jogar amanhã"

Treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão à deslocação a Tondela, agendada para as 18h00 de sábado.

Diferenças entre Evanilson e Toni Martínez. Evanilson no ponto rebuçado? "O Evanilson não começou a jogar agora. Jogou a titular no Paços [de Ferreira]. Depois do Liverpool, o FC Porto teve o Paços, onde a equipa fez uma excelente exibição e onde eu achei que era importante ter um jogador como Evanilson. É um jogador diferente do Toni Martínez. Toni Martinez tem a sua qualidade, é um jogador mais de referência, que procura movimentos e espaços diferentes do Evanilson, Evanilson eu quis porque cria uma equipa mais móvel, mais diferente no nosso ataque organizado. Dá-nos coisas diferentes. O Toni está muito bem noutros momentos, na exploração de espaço, é um jogador possante, de força. O Evanilson mais refinado na ligação, no jogar em apoio e não dar referências aos centrais para depois aparecerem outros jogadores que eu quero, nomeadamente os alas. Evanilson resultou muito bem naquilo que nós queríamos, por isso é que continuou a jogar com o Sintrense, com o Milan e tem grandes possibilidades de jogar amanhã também com o Tondela."

Campeonato: "Pela experiência que tenho destes quatro anos e graças a deus tenho lutado até à última pelo campeonato, não tem a ver especificamente com a diferença de pontos, tem a ver com a competitividade e o perder poucos pontos. Todos os jogos são importantes, vamos encarar este jogo como uma final, os deslizes podem custar caro no final. Os três pontos agora vão ser os mesmo daqui a 15 jornadas."