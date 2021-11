Conceição explica dupla do meio-campo e elogia: "Não só os que jogaram de início..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de Imprensa, após o triunfo sobre o Santa Clara, nos Açores, por 3-0.

Elogios ao grupo: "Os jogadores estão de parabéns, não só os que jogaram de início, mas também os que foram entrando e todos os outros que não participaram, porque temos um grupo que me dá essa alegria, esse prazer de trabalhar, percebendo eles que podemos treinar e trabalhar todo o tipo de situações, mas depois pesa muito o estado de espírito. Eles têm esse estado de espírito muito em alta, e é isso que me deixa feliz."

Golo no arranque da segunda parte serenou? "Vi sempre um FC Porto sereno, mas sempre sereno não no sentido passivo, mas sim ativo nas suas ações e na procura da baliza adversária. Aconteceu a acabar a primeira parte e no início da segunda, como podia ter acontecido noutros momentos. Foi um jogo consistente da nossa parte, o Santa Clara é uma boa equipa, com boas individualidades, mas não há margem para dúvidas da nossa vitória."

Sérgio Oliveira e Grujic: "No nosso setor intermédio e no corredor central temos cinco jogadores, mais o Otávio, que pode jogar ali, de muita qualidade. Depois cabe-me a mim escolher em função dos adversários, quem acho que pode funcionar nessa dupla. Grujic e Sérgio foi para dar continuidade ao que tínhamos feito em Milão. Dois jogadores que não só têm capacidade e qualidade na posse e circulação de bola, mas também são fortes nos duelos, no impacto mais físico no centro do terreno. Em Milão era necessário, hoje achei que era necessário também. Tento perceber o que o treinador adversário pode pensar. Era preciso estarmos presentes nos duelos, apesar de termos outros jogadores. O Bruno Costa é também um jogador muito disponível, o próprio Vitinha. O Matheus [Uribe] estava indisponível para o jogo. O Vitinha tem melhorado muito nesse aspeto, além da grandíssima qualidade que ele e o Bruno têm no passe curto, passe longo, nessa qualidade no jogo. O que procurei com o duplo pivô foi não só dar continuidade ao que foi feito em Milão, mas também pelas características deste jogo."

FC Porto é a equipa mais forte do campeonato? "Somos uma equipa forte, se somos a mais forte vamos ver em maio. Isto ainda está no início, estamos a acabar o primeiro terço do campeonato. Não festejamos vitórias, festejamos títulos. Hoje foi mais uma vitória que pode ajudar à conquista desse mesmo título."

A pressão é maior no campeonato? "Quando falo em estado de espírito falo numa base que é necessária na vida, não só no futebol, que é sermos determinados e ambiciosos independentemente da competição onde entramos. Quando baixamos esse registo, as outras equipas acabam por equilibrar. Aconteceu aqui, na Taça da Liga. O FC Porto não encontrou o caminho necessário para fazer golos, apesar de termos tido mais do que oportunidades para não perder esse jogo e não ficar pelo caminho. Hoje fomos de tal forma fortes que mesmo que sofrêssemos um golo eu tinha a convicção que iríamos dar a volta e que íamos ganhar o jogo, porque a equipa estava a dar-me esses sinais."