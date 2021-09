Conceição explica Corona em Barcelos e comenta Sérgio Oliveira

Declarações após o triunfo por 2-1 na sétima jornada do campeonato.

Corona foi a novidade no onze do FC Porto em Barcelos, no lugar de João Mário. Após o triunfo por 2-1, Sérgio Conceição abordou a aposta no internacional mexicano.

"As alterações que eu faço são sempre em função da estratégia, do adversário. O Samuel Lino é quase um segundo avançado. Achei que hoje [sexta-feira] o Corona daria uma resposta forte. Depois, são opções que o treinador toma", afirmou.

Em foco esteve Sérgio Oliveira, lançado na segunda parte e autor do golo da vitória. O médio não tem sido primeira opção esta época, depois de uma temporada 2020/21 em grande estilo. "Não gosto de individualizar. O Sérgio tem tido um comportamento bom no seu trabalho diário. Entretanto, outros jogadores deram uma boa resposta. Quem eu achar que está melhor, joga", disse o técnico.