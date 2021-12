Conceição explica conversa com Fábio Cardoso e "esquiva-se" a falar sobre a Liga Europa

Declarações do treinador do FC Porto em conferência de Imprensa, no final do encontro com o Braga (1-0).

Conversa com Fábio Cardoso no final do jogo e a importância de ter jogadores desse género, chamado em situações de recurso? "Eles estão todos preparados para dar o seu contributo à equipa. Estava a falar com ele de uma ou outra correção que eu acho que era importante passar ao jogador, naquele momento, porque acabou o jogo e já não é a primeira vez, mas é uma situação normal de jogo. Faz parte do nosso trabalho."

Toques de Pepe, Wendell e Evanilson: "Penso que Pepe será o mais grave. Nuns duelos um bocadinho mais fortes e intensos, os jogadores acabam por se lesionar, mas faz parte do futebol, vamos olhar a partir de amanhã, na preparação para o jogo com o Rio Ave para esses casos e tentar recuperá-los para as próximas partidas."

Taremi no banco de suplentes: "Já expliquei o porquê de jogar com um jogador diferente naquilo que foi a nossa estratégia para o jogo. O que queria dele [Taremi] era que quando entrasse, se entrasse, fosse um reforço para a equipa. Foi uma situação normal de estratégia de jogo. Achava que o 11 que entrou era aquele que inicialmente me dava mais garantias, depois tinha sempre os outros no banco disponíveis, com uma vontade enorme de ir lá para dentro e ajudar a equipa."

Liga Europa: "A seu tempo falaremos dela."