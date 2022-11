Sérgio Conceição explica ausência nos Açores e presença após Boavista-FC Porto

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o Boavista-FC Porto (1-4), partida relativa à 13.ª jornada da Liga Bwin.

Pausa do Mundial de 2022 vai incluir jogos da Taça da Liga: "Faz parte do nosso planeamento. Vamos olhar para a equipa, temos trabalho coletivo e individual para fazer, tal como uma observação dos jogadores da equipa B. Agora vamos parar uns dias, mas depois vamos continuar a trabalhar. Temos um objetivo claro na Taça da Liga, que é chegar o mais longe possível e ganhar. Um clube como este tem de ganhar definitivamente esta Taça".

Sente-se perseguido pelos árbitros? "Eu tive oportunidade de falar na antevisão deste dérbi da Invicta e não tenho de comentar palavras do meu colega e amigo [Petit], apesar de estarmos meio chateados, mas não foi de hoje. Já tive oportunidade de opinar sobre isso e falar sobre isso agora é passar por cima do jogo. Não comento as palavras do Petit e a minha opinião já sabem qual é. Eu não me escondo das perguntas e respondo sempre de acordo com o sentimento".

Estão chateados porquê? "Estava a brincar, era uma estratégia para meterem um título (risos)".

Lesão de Evanilson: "Ainda não sei. Depois do jogo, desci para o autocarro e estou proibido de ir ao balneário durante uma hora. No jogo que fizemos no Santa Clara, não ter ido [à conferência de imprensa] não foi porque não quis dar a cara. Achei que não fazia sentido porque faltava uma hora para o nosso voo".